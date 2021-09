Mexiko Stadt, Berlin, Tokyo, Moskau, London: Stefan Ihmig ist in seinem Leben bislang viel rumgekommen. Das bringt sein Job als Licht- und Videokünstler nun einmal so mit sich, erzählt er. Still sitzen und nichts tun – das sei nicht sein Ding. Deshalb freut sich der 41-Jährige, der in Simmern geboren ist, umso mehr, dass er im Rahmen des Lichtkunstfestivals „Rheinleuchten“ nahe der alten Heimat was schön Buntes zaubern kann.