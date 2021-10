Der Kreis muss im Haushaltsjahr 2021 mehr Geld in die Hand nehmen. Der Kreisausschuss beschloss am Montag einstimmig, zuvor nicht vorgesehene Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 132.000 Euro zu genehmigen. Das für 2021 geplante Haushaltsminus in Höhe von 6.865.775 Euro dürfte sich damit weiter vergrößern. Zudem stehen weitere Kostenaufwendungen wohl erst noch bevor.