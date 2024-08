Plus Rhein-Hunsrück

Rhein-Hunsrück-Kreis gibt Startschuss: Wärmeversorgung in vier Verbandsgemeinden und Boppard zentral steuern

i Eine Sonnenblume vor einer Photovoltaik-Anlage auf einem Hallendach symbolisiert das Ziel, in der Region eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wärmeversorgung sicherzustellen. Foto: Patrick Pleul/picture alliance / dpa

Der Rhein-Hunsrück-Kreis gibt den Startschuss für die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Boppard sowie den Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun, Kirchberg und Simmern-Rheinböllen. Das Vorhaben, das vom Bund gefördert wird, soll eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wärmeversorgung in der Region sicherstellen. Auch die Bürger werden beteiligt. Sie werden gebeten, an einer Onlineumfrage teilzunehmen.