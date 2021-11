Im ehemaligen Impfzentrum in Simmern wird wieder gegen Covid-19 geimpft, und zwar ab Samstag, 5. Dezember. Entkernt wurde das ehemalige Möbelhaus Sconto an der B 50 in Simmern nach der Schließung der Impfzentren in Rheinland-Pfalz Ende September. Anders als einige Zentren im Land war Simmern nicht als sogenanntes Stand-by-Impfzentrum betriebsfähig gehalten worden, um bei Bedarf schnell wieder eröffnet werden zu können.