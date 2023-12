Plus Rhein-Hunsrück Rhein-Hunsrücker Bauern protestieren: Geplante Kürzungen hält Bastian Faust für „völlig indiskutabel“ Nach der Protestaktion in Niedert, bei der zahlreiche die Hunsrückhöhenstraße (B 327) blockierten, bezieht Bastian Faust, Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbands, mit deutlichen Worten Stellung. Carina Konrad, FDP-Bundestagsabgeordnete und Diplom-Agraringenieurin ordnet die Sparpläne der Ampelregierung ein. Von Philipp Lauer

Von 18 bis gegen 19.30 Uhr dauerte am Montagabend die Blockade der Hunsrückhöhenstraße. Bastian Faust, der Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbands., freut sich, dass seine Berufskollegen in der aktuellen Situation zusammenstehen. Aus mehreren Gründen seien die geplanten Kürzungen „völlig indiskutabel“, nimmt Faust Stellung. „Wir sind als Berufsstand nicht in der Verantwortung für misslungene Haushaltspolitik“, ...