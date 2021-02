Der Rhein-Hunsrück-Kreis verzeichnet in der Corona-Pandemie aktuell den mit Abstand höchsten Inzidenzwert aller Landkreise in Rheinland-Pfalz. Dies wurde am Montag beim Blick auf die binnen sieben Tagen festgestellten Neuinfektionen ebenso deutlich wie bei der Digitalkonferenz des Kreisausschusses. Landrat Marlon Bröhr verweist auf zweite Imfungen.