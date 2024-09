Plus Rheinböllen

Rheinböllener Schwimmer bei Weltmeisterschaft dabei: DLRG-Quartett und Trainer erleben Abenteuer in Australien

i Sie sind stolz, bei der Weltmeisterschaft in Australien dabei gewesen zu sein (von links): Andreas Klein, Moritz Adamas, Lennart Heimel und Dominik Scherer. Betreut und trainiert wurde das Team vom Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Rheinböllen, Thomas Scherer. Foto: Thomas Scherer

Einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen – wer träumt nicht von solch einem Erlebnis? Bereits Ende August ist ein DLRG-Team aus Rheinböllen nach Australien aufgebrochen, um in Brisbane an der Lifesaving World Championship 2024 teilzunehmen. Und für die Teilnehmer war es tatsächlich ein großes Abenteuer – auch wenn es nicht zu Podestplätzen gereicht hat.