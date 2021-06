Vor 150 Jahren wurde die Volksbank Rheinböllen gegründet, aber die aktuelle Corona-Situation lässt keine Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr zu. Sehr gern hätte die älteste Genossenschaftsbank im ehemaligen Landkreis Simmern eine dem Anlass entsprechende Veranstaltung ausgerichtet, berichtet die Bank in einer Pressemitteilung. Als „Ausgleich“ hierfür hat die Genossenschaftsbank insgesamt 30.000 Euro an Institutionen, Vereine und Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet gespendet.