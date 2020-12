Rheinböllen/Maratá

In der Rheinböller Partnerstadt Maratá in Brasilien entsteht ein neues Wohngebiet, das „Rheinböllen Garten“ genannt wird. Dort werden in einem Neubaugebiet derzeit 37 Bauplätze erschlossen, die an der Straße Rua Hunsrück liegen werden. Die neue Straße grenzt an die Rua Rheinböllen an. Bis Dezember sollen die Erschließungsarbeiten fertig gestellt sein.