Oberwesel

Keine Feuerwerkskörper zerplatzen, stattdessen die Träume vieler „Rhein in Flammen“ -Fans, die bis zuletzt auf ein Stück Normalität hofften: Nach dem Mittelalterlichen Spectaculum an Pfingsten ist auch das zweite Großereignis in Oberwesel abgesagt. Doch bereits gekaufte Karten sollen ihre Gültigkeit für 2021 behalten, wie die Oberweseler Tourist-Info erklärt.