Sargenroth

Es ist auf den Tag genau 40 Jahre her, dass sich Thomas Hilgert fein herausputzte, in seinen quietschgelben Käfer stieg und nach Simmern brauste, um dort seine Angebetete von der Arbeit abzuholen. Und dieses erste Treffen am 25. April 1980 war derart von Erfolg gekrönt, dass die beiden bis heute glücklich verheiratet sind.