Resolution zu Windkraft: Rat sagt „Nein zur weiteren Ausweisung von Windenergieflächen in der VG Kirchberg“

i Ein unübersehbares und durchaus ungewöhnliches Zeichen in Richtung Planungsgemeinschaft: Der Rat der Verbandsgemeinde Kirchberg spricht sich einstimmig gegen einen weiteren Windkraftausbau aus. Foto: Sabine Bonn

Nur einen Tagesordnungspunkt hatte die Sondersitzung des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg am Freitagabend. Doch der hatte es in sich. In Einigkeit aller Fraktionen verabschiedeten die Ratsmitglieder eine Resolution. Der Tenor: „Nein zur weiteren massiven Ausweisung und Konzentration von Windenergieflächen in der VG Kirchberg!“