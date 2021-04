Es hätte die 25. Vor-Tour der Hoffnung im 26. Jahr ihres Bestehens sein sollen. Doch die Corona-Pandemie zwingt die Organisatoren um Mitbegründer Jürgen Grünwald (Waldbreitbach) auch in diesem Jahr dazu, die Reißleine zu ziehen. Heißt: Nach 2020, dem Jubiläumsjahr für die landesweit größte radelnde Spendensammelaktion, wird sich auch in diesem Sommer kein prominent besetztes Fahrerfeld in leuchtendem Grün-Schwarz durch die Region bewegen.