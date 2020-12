Rhein-Hunsrück

Am Bopparder Kant-Gymnasium sowie an der Heuss-Adenauer-Realschule plus in Oberwesel blieben am Montag ganze Klassenstufen in häuslicher Quarantäne. Ein Rückkehrer aus der als Risikogebiet eingestuften Türkei hat eine Kettenreaktion ausgelöst – weil er sich nach seiner Rückkehr nicht beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück gemeldet hat.