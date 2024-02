Regionsübergreifende Angebote beliebt: Soonwaldsteig und Bike-Region Hunsrück-Nahe

Der Soonwaldsteig führt unter anderem an der Ruine Koppenstein entlang. Foto: Thomas Torkler

Der Premium-Fernwanderweg, welcher in sechs Etappen von Kirn an der Nahe durch den Soonwald nach Bingen führt, belegte bei der Wahl „Die schönsten Wanderwege“ des im Verlag veröffentlichten „Trekkingmagazins“ den dritten Platz.

Auch die Bike-Region Hunsrück-Nahe belegte mit ihrem Angebot zum Genussradfahren und Radwandern im Birkenfelder Land und Nohfelden, im vorderen Hunsrück und an der Nahe den dritten Platz beim Bike und Travel Award. Alle Touren und Radwege, die 2023 redaktionell im „Bike&Travel“-Magazin präsent waren, standen in den letzten Monaten den Lesern zur Wahl für die „Die besten Touren in Deutschland 2024“.

Die Beliebtheit der beiden Aktivangebote bestätigt auch den Erfolg der bereits seit einigen Jahren bestehenden, engen Zusammenarbeit der beiden touristischen Marketingorganisationen. Diese soll in Zukunft auch in anderen touristischen Projekten intensiviert werden. red