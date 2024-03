Plus Kastellaun Regelbrecher in einem guten Sinne: Trierer Weihbischof Robert Brahm überrascht 39 Jugendliche in Kastellaun i 39 junge Menschen empfingen in der katholischen Kirche Kreuzauffindung in Kastellaun das Sakrament der Firmung durch Weihbischof Robert Brahm (rechts). Foto: Julia Fröder/Bistum Trier „Sei ein ,Rulebreaker'“. Mit der Aufforderung ein „Regelbrecher“ zu werden, hat der Trierer Weihbischof Robert Brahm 39 Jugendliche in der Kirche Kreuzauffindung in Kastellaun wie auch die gesamte Gottesdienstgemeinde sicherlich überrascht. Vor dem Empfang des Firmsakraments ermutigte er die jungen Menschen dazu, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Dies könne auch bedeuten, Regeln zu brechen – allerdings ohne dabei „über Leichen zu gehen“. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir erleben im Evangelium einen Jesus, der sich nicht an Regeln hält“, sagte Brahm in seiner Predigt im Hinblick auf das Sonntagsevangelium vom 3. März. An dieser Stelle in der Bibel geht Jesus hart ins Gericht mit Personen im Tempel, die an diesem heiligen Ort Geld- und Tauschgeschäften nachgingen. Der ...