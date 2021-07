Reform der Ärztlichen Bereitschaftspraxis in Emmelshausen: Rat will sich gegen Entscheidung wehren

Die Umstrukturierung der Ärztlichen Bereitschaftspraxen (ÄBP) im Rhein-Hunsrück-Kreis ab 7. Juni hatte bereits im Vorfeld für Unmut bei den Bürgern gesorgt – insbesondere in Emmelshausen. Erste Erfahrungsberichte zeigten nun, dass die durch die Bereitschaftsdienstreform angestrebte Optimierung der Patientenversorgung durchaus fraglich sei, wie Bürgermeister Peter Unkel in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Hunsrück-Mittelrhein berichtete. Nun will sich die Verbandsgemeinde (VG) mit einer mit allen Fraktionen verfassten Resolution gegen die derzeitige Situation der ärztlichen Versorgung wehren.