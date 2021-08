So natürlich wie möglich wollte die Gemeinde Reckershausen ihr Freizeitgelände anlegen. Und das ist durchweg gelungen. Ob regionale Saatmischung rund um den See, heimische Bäume wie Elsbeere und Speierling oder Nistkästen – die Verantwortlichen haben wirklich an alles gedacht. Und obendrein kann man es sich auf dem Gelände nahe dem Dorf auch gut gehen lassen.