Plus Oberwesel

Realschule plus Oberwesel: Schüler halten Abschlusszeugnis in Händen

i Die Abschlussjahrgänge der neunten und zehnten Klassen an der Realschule plus in Oberwesel wurden jetzt mit einer großen Feier verabschiedet. Foto: Tim Wagner

Mit dem Klassiker von Queen „We Are The Champions“ verabschiedeten sich die diesjährigen Entlassklassen 9a, 9b, 9d, 10a und 10b von ihrer Schulzeit an der Heuss-Adenauer Mittelrhein-Realschule plus Oberwesel. Und wie Champions durften sie sich auch fühlen, hielten sie doch alle ein Zeugnis in Händen, das ihnen viele neue Möglichkeiten für den weiteren Lebensweg eröffnet. Konkret wurde Schülern der Abschluss der Berufsreife und 43 der Abschluss des Qualifizierten Sekundarabschlusses I bescheinigt.