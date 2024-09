Plus Boppard

Realschule Marienberg in Boppard soll schließen: Pastor findet deutliche Worte zu Entscheidung des Bistums

i Die Bischöfliche Realschule Marienberg Boppard soll zum Ende des Schuljahres 2029/30 schließen, teilte das Bistum Trier vergangene Woche mit. Dieser Einblick auf den Schulhof und das Kloster Marienberg im Hintergrund bietet sich Spaziergängern auf dem Weg in den nahe gelegenenPark. Foto: Philipp Lauer

Am Freitag hat das Bistum Trier mitgeteilt, dass die Kirche beabsichtigt, die Bischöfliche Realschule Marienberg in Boppard 2030 zu schließen (wir berichteten). Die Nachricht verbreitete sich am Freitag schnell und rief besonders bei Eltern Enttäuschung und Verärgerung hervor. Pastor Stefan Dumont richtete sich in einem Schreiben an seine Gemeinde.