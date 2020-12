Boppard

Ein Déjà-vu erlebten die Feuerwehrkräfte aus Boppard und Umgebung in der Nacht zum Mittwoch. Erneut stand der Grünschnittsammelplatz, gleich neben dem Aussichtspunkt Cäcilienhöhe, der vor genau einem Jahr und drei Tagen brannte, in Flammen. Seinerzeit wurden die Feuerwehrleute eine Woche lang in Atem gehalten, weil immer wieder Glutnester aufflammten.