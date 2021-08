Mastershausen

Rauch investiert im Hunsrück: Möbelbauer modernisiert Produktion in Mastershausen

Die Rauch Gruppe plant in den kommenden Monaten zukunftsgerichtete, technische Investitionen in seine Standorte, teilt das Unternehmen mit. So werden bei den Möbelwerken Mastershausen sukzessive mehrere Millionen Euro in moderne Produktionssysteme investiert, um damit den Standort langfristig zu sichern.