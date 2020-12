Simmern-Rheinböllen

Von einem „historischen Ereignis“ sprachen mehrere Fraktionssprecher in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Simmern-Rheinböllen. Gemeint war der erste Haushalt der fusionierten Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, der am Donnerstag einstimmig in der Hunsrückhalle verabschiedet wurde. Bürgermeister Michael Boos sprach von einem „soliden Haushaltspaket“, das die Verwaltung vorgelegt habe.