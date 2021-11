Mit zwei in die Zukunft weisenden Tagesordnungspunkten hat sich der Kastellauner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Stadthalle „Tivoli“ beschäftigt. Beschlossen wurden unter anderem der Standort für einen neuen kommunalen Kindergarten und die europaweite Ausschreibung für einen Wettbewerb zur Planung der neuen Kastellauner Stadthalle.