Rapper „Kontra K“ tritt mit neuem Album auf Loreleybühne auf: Karten sind noch erhältlich

i Der Rapper Kontra K wird am Sonntagabend sein einziges Open-Air-Konzert in diesem Jahr auf der Loreley geben. Foto: Niculai Constantinescu

Zwölf Alben in zwölf Jahren, zehn davon in den Top Ten, 28 Goldplatten und zwei Platinauszeichnungen: Kontra K ist einer der herausragenden Künstler der deutschen Hip-Hop-Szene. Und am Sonntagabend, 18. August, Beginn 19.30 Uhr, wird er das einzige Open-Air-Konzert in diesem Jahr auf der Loreley-Freilichtbühne geben.