Die regionale Politik geht online. In den vergangenen Wochen wurden die ersten Onlinesitzungen verschiedener Räte und Ausschüsse vorgenommen, inzwischen läuft ein zunehmender Teil der politischen Arbeit im Rhein-Hunsrück-Kreis abseits der gewohnten Ratssäle in digitalen Räumen ab. Es zeigt sich dabei, dass manche Themen im Internet gut, andere eher schwierig zu erörtern sind. Wichtigste Botschaft: Das politische Leben steht nicht still.