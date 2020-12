Hunsrück-Mittelrhein

Die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein will für Radfahrer attraktiver werden, wie der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Einstimmig sprachen sich die Fraktionen für die Erstellung eines Radwegeverkehrskonzepts aus, nachdem die SPD-Fraktion das Thema per Antrag kurzfristig auf die Agenda hob.