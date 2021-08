Die Impfquote im Rhein-Hunsrück-Kreis liegt noch immer knapp unterhalb der 60-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen. Wie die Kreisverwaltung in Simmern in ihrer Impfstatistik mit Stand Montag, 23. August, ausführt, haben insgesamt 61.481 Personen im Kreis eine Erstimpfung gegen das neuartige Coronavirus erhalten. Dies entspricht einer Quote von 59,6 Prozent. Zudem wurden im Kreis 58.604 Zweitimpfungen vorgenommen – die Quote liegt damit bei 56,8 Prozent.