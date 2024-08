Plus Simmern Qualität wird vom Publikum angenommen: Heimat Europa Filmfestspiele verzeichnen Rekordbesuch Von Thomas Torkler i Mitreißend musizierten die Wandermusikanten am Finalabend. Foto: wd Das „Filmfestival der starken Frauen“, wie es die künstlerische Leiterin Sabine Schultz bereits bei der Programmvorstellung bezeichnet hatte, ist am Samstag zu Ende gegangen. Insgesamt 3500 Filmfreunde erlebten vom 9. bis zum 24. August die sechste Auflage der Heimat Europa Filmfestspiele im und vor dem Pro-Winzkino in Simmern. Das bedeutete Besucherrekord, der nicht nur die Veranstalter, Pro-Winzkino und Stadt Simmern, darin bestätigt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Lesezeit: 4 Minuten

Auch dem Stadtrat Simmern sowie dem Land Rheinland-Pfalz und den heimischen Unternehmen signalisiert der große Publikumszuspruch, dass die bereitgestellten Fördermittel und Sponsorenbeiträge gut angelegtes Geld sind. An 16 Tagen flimmerten 40 Filmproduktionen über die Leinwand, die den Begriff „Heimat“ in all seinen Facetten beleuchteten. Der Schwerpunkt des von Sabine Schultz und ...