Säckeweise Kleider sortieren, auspacken, zusammenlegen, in Regale einräumen und wieder ausräumen, das ist die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer in der Kleiderkammer in Simmern. Hier finden Kunden ein vielfältiges Sortiment an Damen- und Herrenbekleidung sowie Baby- und Kinderkleidung, aber auch Haushaltsgegenstände.