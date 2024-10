Plus Simmern

Prüfungsbeste gewürdigt: Junghandwerker aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ausgezeichnet

Von Werner Dupuis

i Die Prüfungsbesten in verschiedenen Handwerksberufen erhielten die Auszeichnung der Kreissparkassenstiftung. Kreishandwerksmeister Peter Mumbauer (links), Lars Neurohr (3. von rechts) und Jörg Kappes (rechts) von der Sparkassenstiftung würdigten die Leistungen. Foto: Werner Dupuis

Handwerk hat goldenen Boden. Darauf vertrauen alle Jugendlichen, die nach der Schulzeit eine Ausbildung in einem Beruf im Handwerk machen. Am Ende der Ausbildung steht der Gesellenbrief. Junghandwerker aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die als Beste die Gesellenprüfung in ihren Berufen abgeschlossen haben, erhielten als Würdigung für ihre Leistungen eine Auszeichnung von der Kreissparkassenstiftung.