Prüfung erfolgreich bestanden: Neue Sanitäter starten beim DRK Rhein-Hunsrück

Eine schwere Verletzung am Unterarm mit begleitender Kreislaufproblematik, ein akutes Herzproblem kombiniert mit einer leichten Schnittwunde, schließlich eine Wirbelsäulenverletzung nach einem Leitersturz – das waren die drei Szenarien, denen sich die Teilnehmer zur Prüfung zum Sanitäter beim DRK-Kreisverband Rhein-Hunsrück im dritten und letzten Teil ihres Examens stellen mussten.

Nach einer schriftlichen Prüfung sowie dem Block „Wiederbelebung“, bei denen es unter anderem um das Fachwissen zu Anatomie, Herz-Kreislauf-Funktionen als auch um eine Maskenbeutelbeatmung ging, lösten die Absolventen auch diese Teile der Prüfung.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Prüfungsausschuss um den Prüfungsarzt Mark Dauster und den Ausbildungsbeauftragten Jörg Krömer mit den gezeigten Leistungen.

Die Prüfungsreihe stand am Ende der bereits im Vorjahr begonnenen 48 Unterrichtseinheiten dauernden Qualifikation zum Sanitäter, die erneut sowohl von Mitgliedern der aktiven Gemeinschaften des DRK-Kreisverbands Rhein-Hunsrück als auch von einigen First Respondern (Helfern am Ort) absolviert wurde.

