Ihre Beziehung war von Streit und Gewalt geprägt, die teils auf offener Straße ausgetragen wurde. Mehrfach hat Andrej N. (Name von der Redaktion geändert) aus dem Raum Boppard seine frühere Lebensgefährtin (19) verprügelt. So lange, bis in zwei Fällen Menschen Zivilcourage bewiesen und einschritten beziehungsweise die Polizei riefen.