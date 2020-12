Simmern

Das Pro-Winzkino Simmern und die Heimat Europa Filmfestspiele präsentieren am Pfingstwochenende Autokino auf dem Parkplatz am Rathaus in Simmern, dem ehemaligen Standort des Wasgau-Markts (Eika). Karten gibt es ausschließlich im Internet. Es gibt keine Tages- oder Abendkasse und damit keine Möglichkeit, am Ort noch ein Ticket zu kaufen. Die Veranstalter sind natürlich an die geltenden Vorgaben wie Abstandsregelungen und Hygienevorschriften gebunden.