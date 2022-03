Protestkundgebung gegen den Krieg in der Ukraine

Eine spontane Protestkundgebung gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine fand am Freitagabend an der Kappeler Straße neben der Stadthalle in Kirchberg statt.

Auch wenn der SPD-Ortsverein Kirchberger Land kurzfristig die Rolle des Veranstalters übernommen hatte, betonte dessen stellvertretender Vorsitzender Axel Weirich, „dass dies keine SPD-Veranstaltung ist“. Es brauche halt bei solchen Aktionen stets eine Organisation, die als Veranstalter auftrete und eine Kundgebung verantworte.

„Wir möchten damit all denen eine Möglichkeit geben, ihrer Bestürzung, Verzweiflung, Hilflosigkeit – aber auch unserem entschiedenen Protest gegen den Despoten Putin und seinen völkerrechtswidrigen Krieg Ausdruck zu verleihen“, sagte Weirich. Die Kundgebung am gestrigen Freitag sollte nur der Auftakt sein: „Wir wollen versuchen, uns künftig jeden Freitag am gleichen Ort um 17 Uhr zu versammeln, um unserem Protest gegen den Aggressor Putin und gleichzeitig unserer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine deutlich zu machen.“