Plus Simmern

Premiere von „Auf ins Paradies“: Von den Sorgen und Hoffnungen der Hunsrücker

i Von Sorgen und Hoffnungen der Hunsrücker Foto: Charlotte Krämer-Schick

Hunger, Missernten und Seuchen trieben Hunderte Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem Hunsrück ins weit entfernte Brasilien. Was die Menschen dazu bewegt hat und wie es ihnen und ihren Nachfahren ergangen ist, ist in diesem Jahr häufig Thema des Jubiläumsjahrs „200 Jahre Auswanderung“. Für die Festspiele, die von der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen veranstaltet werden, wurde das Theaterstück „Auf ins Paradies“ ins Leben gerufen, das am Freitag in der Hunsrückhalle Premiere feierte.