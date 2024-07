Plus St. Goar

Premiere in St. Goar: Oper unter freiem Himmel

i Das Vogler Quartett begeisterte in der Stiftskirche. Foto: Falko Hönisch

Gleich zwei besondere Konzerte konnten Besucher in St. Goar erleben. Am Freitag begeisterte ein außergewöhnliches Opernerlebnis unter freiem Himmel zahlreiche Zuschauer auf dem romantischen Kirchplatz, und am Samstag bot das Festival RheinVokal besonderen Hörgenuss in der Stiftskirche.