Plus Rheinböllen Premiere in Rheinböllen: Marktfrühstück kommt sehr gut an Von Werner Dupuis i Da fehlten nur noch Sand und Strand, um richtige Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Diese Jungs jedenfalls genossen das erste Rheinböller Marktfrühstück sehr, denn Wetter, Ambiente und Angebot stimmten am Samstag. Foto: Werner Dupuis Diese Premiere ist gelungen: Auf gute Resonanz beim Publikum stieß das erste Rheinböller Markfrühstück am vergangenen Samstag. Eine Initiative von heimischen Vereinen, vorbehaltlos unterstützt von der Stadt, organisierte das neue Fest, das zukünftig – so der Wille vieler zufriedener Gäste – einen Stammplatz im Rheinböller Veranstaltungskalender haben sollte. Lesezeit: 1 Minute

Ganz nach dem großen Vorbild des am ehrwürdigen Dom stattfindenden Mainzer Marktfrühstücks saßen Alt und Jung an langen Tischen zwischen Ständen auf dem Rathausplatz zusammen. Winzer vom Mittelrhein und der Nahe servierten kühlen Wein und weinhaltige Cocktails. Frisch gezapftes Pils und Kölsch und eine Fülle an alkoholfreien Getränken dienten der ...