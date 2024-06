Plus Kastellaun

Premiere gelungen: Kastellauner genießen ersten Mondscheinmarkt

Von Thomas Torkler

i Kastellauner genießen ersten Mondscheinmarkt Foto: Thomas Torkler

Eigentlich war es ja ein ganz normaler Markt, was da am Freitagabend in Kastellaun veranstaltet wurde. Neu war der Name „Mondscheinmarkt“. Bürgermeister Christian Keimer ordnete das Ganze gleich bei der Eröffnung um 17 Uhr richtig ein und meinte, der Mond sei bestimmt schon aufgegangen. Man konnte es halt nur nicht sehen. Dafür gab sich die Sonne noch eine Weile die Ehre und sorgte für einen lauen Sommerabend, der allem Anschein nach eine Vorfreude auf den lang ersehnten Wetterwechsel im Hunsrück bewirken sollte.