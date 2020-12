Simmern

Die Premiere der „Heimat Europa Filmfestspiele“ in Simmern steht vor der Tür. Am kommenden Sonntag, 9. August, beginnt die Veranstaltungsreihe um 19.30 Uhr zunächst mal mit Musik. Passend zum Begriff „Heimat“ tritt die Band The Heimatdamisch auf und interpretiert bekannte Hits auf ihre Weise.