Simmern

Die Gewinner der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern stehen fest. In einer feierlichen Preisverleihung wurden am Samstagabend die Preisträger im Hauptwettbewerb sowie der Kurzfilmwettbewerbe prämiert. Insgesamt acht Filme wetteiferten um die begehrte Auszeichnung in Form des Filmpreis „Edgar“, der von Schauspielerin Katja Riemann als Preispatin verliehen wurde.