Konstant bleiben die Preise für Weihnachtsbäume in diesem Jahr. Nach dem regenreichen Sommer und den drei Dürrejahren davor präsentieren sich die Weihnachtsbäume außerdem in bester Qualität. Hauptsaison für den Forstbetrieb Zimmermann in Wiebelsheim. Die Ernte beginnt rund um den ersten Advent.