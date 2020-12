Rhein-Hunsrück

Die Maßnahmen in Italien sind drastisch, der Staat reguliert das gesellschaftliche Leben mit teils extremen Auflagen und Verboten. In der Region Rhein-Hunsrück ist die Lage derzeit eine andere, aber die Sorge in der Bevölkerung ist groß. Viele Veranstaltungen werden vorsorglich abgesagt oder verschoben. Bis zum Donnerstagabend gingen in unserer Redaktion zahlreiche solcher Absagen ein. Auch die Besuchszeiten und -modalitäten der regionalen Kliniken wurden verändert.