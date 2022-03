Die Postbank schließt ihre Filiale in der Schloßstraße 7 in Simmern. Die Filiale öffnet dort letztmalig am Donnerstag, 7. April, von 9 bis 12.30 Uhr. Hintergrund sei, dass immer mehr Bankkunden ihre Geldgeschäfte übers Internet abwickeln, teilte ein Sprecher der Postbank auf Anfrage mit.