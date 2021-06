Ob in Gottesdiensten, bei Veranstaltungen, Festen oder Konzerten, der Posaunenchor Kastellaun-Uhler bereichert seit Jahrzehnten musikalisch die ganze Region. Seit 25 Jahren ist Thomas Meinhard aus Uhler der Leiter des Posaunenchores, in einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Kastellaun wurde ihm dafür nun gedankt.