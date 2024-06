Plus Sohren

Porzellanhaus Kaefer besteht seit 100 Jahren – Dorffest zum Jubiläum

i Im Zentrum Sohrens, an der Eckstraße 1, steht das Hauptgebäude des Porzellanhauses Kaefer. Schräg gegenüber (im Hintergrund) auf der anderen Straßenseite findet man die „Neue Welt“. Foto: Kaefer

Das Porzellanhaus Kaefer in Sohren feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen – ein stolzes Jubiläum. Mit zahlreichen Veranstaltungen, die das ganze Jahr über im und am Hauptsitz an der Eckstraße 1 in Sohren stattfinden, wird der runde Geburtstag gewürdigt.