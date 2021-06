Nicht nur die Interessen von Senioren und des „mittleren Alters“ sollen in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Gewicht haben, sondern auch die Bedürfnisse und Vorstellungen junger Menschen. In einer Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde war so angeregt worden, eine Jugendvertretung oder einen Jugendbeirat auf Verbandsgemeindeebene zu etablieren.