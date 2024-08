Plus St. Goar Poetensommer in St. Goar inspiriert junge Generation: Vor allem der Poetry-Slam findet großen Anklang i Preisverleihung im Glasfoyer, wo drei junge Frauen besonders mit ihren Texten überzeugten: Katrin Gloggengießer (Kulturnetz Oberes Mittelrheintal) mit der Gewinnerin Lisanne Jung und den beiden Zweitplatzierten Sara Shehim und Nathalie Persch (von links). Foto: Nina Holzhausen/Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal Beim Poetensommer in St. Goar drehte sich alles um Sprachkunst, Poesie, Performance und Rhythmus. Drei Tage lang veranstalteten das Kulturnetz Oberes Mittelrheintal, K.O.M., und der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal im Rahmen des Projekts „freili. – Raum für Freundschaft und Demokratie“ erstmalig einen Poetensommer in der Rheinfelsstadt. Lesezeit: 2 Minuten

Das Projekt „freili.“ ist dabei Teil des Förderprogramms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken.“, wie der Welterbeverband in einer Pressemitteilung betont. Den Auftakt im Glasfoyer der Rheinfelshalle in St. Goar machte am Freitagabend Tino Leo mit seinem Einpersonenstück „Einigkeit und Recht und Freiheit – Die Revolution von 1848/49“. Auf sehr lebendige, ...