Mehr als 40.000 Exemplare der Gelben Tonne wurden seit September vergangenen Jahres an die Haushalte im Rhein-Hunsrück-Kreis verteilt. Und seit Jahresbeginn wurde in einigen Orten im Kreis dem Plastikmüll mit den neuen Tonnen erstmals eine Abfuhr erteilt. Unter anderem standen bereits in Mastershausen, Kastellaun und Simmern die Gelben Tonnen an der Straße und wurden geleert.