Plus Kastellaun Planungskosten auf 95.000 Euro geschätzt: Stadtrat Kastellaun vertagt Entscheidung zu Minigolfplatz Von Werner Dupuis i Bedeutend höher als ursprünglich avisiert werden die Kosten für die Sanierung der Kastellauner Minigolfanlage sein. Der Rat vertagte darum diesen Punkt der Tagesordnung. Foto: Werner Dupuis Mit der kompletten Bandbreite kommunalpolitischer Themen konfrontiert wurden die Mitglieder des neuen Kastellauner Stadtrates bei ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl. Lesezeit: 2 Minuten

Vom Neubauprojekt Stadthalle über die Verrohrung des mitten durch die Burgstadt unterirdisch laufenden Trimmbachs, die Neugestaltung des Friedhofs bis hin zur Minigolfanlage reichten die Themen. Und am Ende der öffentlichen Tagesordnung wurde noch das Sitzungsgeld – moderat, so der Originalton von Bürgermeister Keimer – erhöht. Trimmbach: Regenwasser soll in Freiflächen versickern In ...